خبراء مصرفيون يتوقعون تراجع الجنيه أمام الدولار بسبب “كورونا”

Advertisements

أعرب خبراء مصرفيون، عن قلقهم من مواصلة الدولار ارتفاعه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة بعدما انخفض ليكسر حاجز الـ15 جنيها، ثم عاد مرة أخرى في الارتفاع بعد انتشار فيروس كورونا وفقدان السيطرة عليه على مستوى العالم، وسط استمرار تراجع التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر وبينها السياحة واتجاه المستثمرين الأجانب للخروج من الاستثمارات بأدوات الدين في الأسواق الناشئة لصالح الملاذات الآمنة المتمثلة في السندات الأمريكية والذهب.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، إن صعود الدولار جاء كردة فعل على خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية في مصر، ضمن موجة خروج من الأسواق الناشئة، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك بشكل مؤقت وسيعودوا مرة أخرى عقب استقرار الأوضاع عالميا.

Advertisements

وأوضح محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، أن سعر الدولار يواصل ارتفاعه حتى يصل إلى مستوى بين 16 جنيها و16.25 جنيه خلال الفترة المقبلة، ولكنه يرى أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتا تأثرا بتداعيات فيروس كورونا على الأسواق العالمية وخروج المستثمرين الأجانب من الدول الناشئة، مضيفا أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه لا يدعو للقلق، مع حدوث ذلك بوتيرة بطيئة مرتبطة بتداعيات اقتصادية عالمية، مع الإعلان عن السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك العامة، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة قد يتراوح بين 16 جنيها و16.5 جنيه وذلك في ظل استمرار تأثير فيروس كورونا وخروج الاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة، مضيفا أن زيادة الدولار ستكون في الحدود الآمنة وبمعدلات مقبولة طالما لم يتخطَ مستوى 16.5 جنيه، خاصة مع تأثير تعليق عودة بعض المصريين العاملين بالسعودية والكويت إلى عملهم ممن كانوا في إجازة بمصر مع منع الرحلات مع هاتين الدولتين، على التحويلات، وكذلك التراجع المتوقع في إيرادات السياحة، وسينخفض مرة أخرى في أعقب يونيو المقبل الذي يشهد تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، وإغلاق ميزانيات بعض الشركات.