ارتفاع أسعار الذهب بسبب حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية

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شهدت أسعار الذهب عالميا، اليوم، جاء ذلك بسبب مخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الوقت الذي علقت فيه الولايات المتحدة السفر من أوروبا التي أصابها الفيروس.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية بنحو 0.5% إلى 1642.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1642.20 دولار.

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وأوضح كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس، أن قرار حظر السفر كان مفاجأة كبيرة وصدمة بالسوق، خاصة بعدما أظهر أن المستثمرين لم يروا بعد التبعات الاقتصادية الكاملة لتفشي فيروس كورونا، فيما جاء ردود الفعل على يبيع المتعاملون الذهب لتمويل مراكز شراء بالهامش مما يكبح مكاسب المعدن الأصفر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أعلن تعليق جميع السفر من أوروبا، باستثناء المملكة المتحدة، إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يوما، مما أدى إلى عمليات بيع في أسواق الأسهم العالمية والدولار، لكن المعدن النفيس قلص بعض المكاسب من قفزة بنسبة 0.9% سجلها في وقت سابق خلال جلسة متقلبة واستقر عند ما يقل كثيرا عن ذروة سبع سنوات البالغة 1702.56 دولار والتي سجلها يوم الاثنين.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بأنه وباء، مع إصابة 119 ألفا ومئة شخص بالفيروس على مستوى العالم.