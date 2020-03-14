أسعار الذهب العالمية تهوي 3% مع نهاية تعاملات الأسبوع

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هوت أسعار الذهب إلى 2.9%، أمس، مع مواصلة بيع المعدن لتلبية طلبات التغطية في أسواق أخرى، وأظهرت بيانات “بلومبرج”، أن سعر الذهب الفوري أغلق منخفضًا 2.9% إلى 1529.8 دولار.

وأكدت المحللة في بنك ستاندرد تشارترد سوكي كوبر، أن أسواق الأسهم لا تزال تحت ضغطٍ وهناك ميل للسيولة في شتى الأسواق، ويشهد الذهب تراجعا على المدى القريب، بفضل بيع المستثمرين للحصول على سيولة.

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فقد الذهب أكثر من 180 دولارًا منذ بلغ ذروة 7 سنوات عند 1702.56 دولار للأوقية، الاثنين الماضي، نتيجة استخدام المتعاملين في السوق المعدن لتلبية طلبات التغطية، وهبط البلاديوم 7.8% إلى 1689.33 دولار للأوقية، ويتجه لتراجع أسبوعي يتجاوز 34%.

وأكد محللو كومرتس بنك أن البلاديوم يظل متقلبًا حيث إن من الممكن أن يتراجع المعدن أكثر بكثير من وجهة النظر الفنية.