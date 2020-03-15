أسعار الدولار بـ 11 بنكا في بداية التعاملات

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شهد سعر صرف الدولار استقرار أمام الجنيه في 11 بنكا، اليوم، في بداية التعاملات، مقارنة بمستوياتها مساء الأربعاء، في آخر تعاملات، حيث استقر في بنكي “الأهلي، ومصر” وسجل نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر الورقة الخضراءفي “بنوك القاهرة، وكريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس، والعربي الأفريقي، التجاري الدولي”، وسجل نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

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وظل سعر العملة الأمريكية ثابتًا في بنك الإسكندرية عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار قرشًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 15.78 جنيه، بينما استقر سعر الشراء عند 15.68 جنيه.