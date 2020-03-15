هل يرتفع سعر الدولار في مصر بسبب «كورونا» ؟ خبراء يجيبون!

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توقع العديد من خبراء الاقتصاد في مصر استمرار ارتفاع أسعار الدولار في الأشهر القادمة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم مؤخراً مما كان له تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة إضافة إلى نشاط السياحة.

وأكدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية المعروفة خلال تصريحات صحفية لها اليوم الأحد أن توقف حركة الاستيراد والتصدير ما بين الصين والدول الأخرى أو حتى ما بين الدول وبعضها خوفاً من تفشي فيروس كورونا، سوف يؤدي بصورة تدريجية إلى استمرار ارتفاع أسعار الدولار.

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وأشارت أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن توقف رحلات الطيران بين مصر على وجه التحديد وبين بعض الدول الأخرى، سوف يؤثر سلباً بدون أدنى شك على حركة السياحة والتي كانت أحد أهم العوامل المساعدة على خفض سعر صرف الدولار.

وشددت سهر الدماطي على أن اكتشاف علاج لفيروس كورونا وعودة الأمور إلى طبيعتها بعد شهرين من الآن، سوف يُساهم مرة أخرى في انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

وأكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن تأثير كورونا على مصر مثل باقى العالم فنحن ليس بمعزل عن العالم، وسيؤثر على الاقتصاد العالمى.

وأضاف «النحاس»: «بالنسبة للوضع فى مصر فإن مشكلة الصادرات الخاصة بالسلع الزراعية، ووقف خطوط الطيران بين الدول، سيؤديان إلى نقص السيولة من العملة».

وأشار «النحاس» إلى أن بعض المراكز مكشوفة فى المؤسسات والصناديق، ومع تردى الأوضاع الاقتصادية عالميا خلال الفترة الماضية، من الوارد أن تسحب أموالها التى تستثمرها فى السندات غير المباشرة فى مصر.

وأوضح أنه من المتوقع تراجع تحويلات المصريين بالخارج بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدول للوقاية من كورونا، خاصة فى الدول العربية، كما أن السياحة التى تأتى منها والتى تساهم بشكل كبير فى زيادة العملة الصعبة. وتوقع النحاس أن تعود السياحة العربية إلى مصر خلال فترة المصيف المقبل، مشيرا إلى أنه بالرغم من انخفاض سعر الطاقة إلا أنه لن يكون هناك انخفاض كبير فى الأسعار محليا نظرا لوجود شريك أجنبى وتكلفة إنتاج، يتم حسابها قبل تقاسم الأرباح، بالإضافة إلى أن مصر تستورد 30% من إنتاجها من البترول بسعر تحوطى ثابت، وهو أمر يجب دلراسته جيدا قبل الإعلان عن الأسعار الجديدة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر البترول محليا تأثيره لن يكون كبيرًا كما يتوقع البعض. ونوه بأنه يتوقع استمرار ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار انتشار كورونا.

كما وصفت بنوك استثمار المخاوف من تأثير خروج الاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، بالمؤقتة ومرتبطة بالسيطرة على فيروس كورونا، والمتوقع أن تحدث مع دخول فصل الصيف حينما ترتفع درجة الحرارة.

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