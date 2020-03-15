البنك المركزي يُقرر إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلي 6 أشهر بسبب فيروس كورونا

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اتخذ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قراراً في غاية الأهمية اليوم الأحد، وذلك في إطار مجهودات الدولة من أجل محاربة انتشار فيروس كورونا في كافة مجالات الحياة المرحلة القادمة.

وقرر محافظ البنك المركزي إلغاء كافة الرسوم على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر قادمة، من أجل الحد من حالات تكدس المواطنين والعملاء في البنوك خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

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ويشمل القرار أيضاً تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لجميع الشركات سواء الصغيرة أو المتوسطة لمدة 6 أشهر قادمة إضافة إلى عدم تطبيق أي غرامات إضافية عليها في حالة التأخير في السداد.

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