إجراءات صارمة من البنك المركزي لمحاربة فيروس كورونا .. تعرف عليها

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اتخذ البنك المركزي المصري اليوم الأحد العديد من الإجراءات الوقائية الصارمة، وذلك في إطار الحكومة المصرية بالكامل لمحاربة انتشار وتفشي فيروس كورونا في مصر.

وحرص طارق عامر محافظ البنك المركزي على إصدار تعليمات صارمة لكافة البنوك في مصر من أجل تخطي المرحلة القادمة الصعبة على جميع المواطنين، من أجل ضمان احتواء فيروس كورونا وعدم الوصول إلى مرحلة خطيرة مقارنة ببعض الدول الأخرى.

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وإليكم الآن جميع الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم الأحد:

العمل على نشر الوعي بين كافة العاملين في مختلف البنوك.

توفير كافة وسائل التعقيم والمنظفات في جميع أنحاء البنك.

إجراء الاجتماعات عن طريق الفيديو أو المكالمات الهاتفية بدلاً من الاجتماعات الشخصية.

منح أي عامل عطلة إجبارية في حالة عودته من خارج البلاد.

زيادة استخدام الوسائل الإلكترونية من أجل تداول المستندات.

توفير أجهزة للكشف عن فيروس كورونا على أبواب البنوك.

تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لكافة الشركات سواء المتوسطة أو حتى الصغيرة لمدة 6 أشهر قادمة.

إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل العمليات الاستيرادية أو لتمويل رأس المال العامل.

زيادة الحدود الائتمانية مع جميع البنوك الخارجية.

استمرار عمل كافة مراكز الاتصال لسهولة التواصل مع عملاء البنك.

تغذية ماكينات الصراف الآلي بالأموال بشكل يومي.

إلغاء كافة الرسوم على السحب من ماكينات الصراف الآلي لمدة 6 أشهر قادمة.

زيادة الحد اليومي فيما يتعلق بالتعامل مع بطاقات الائتمان والخصم.

الاحتفاظ بجميع إيداعات العملاء.

تنفيذ كافة المعاملات البنكية من خلال الوسائل الإلكترونية والبطاقات الذكية.

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