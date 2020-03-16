أسعار الذهب تواصل التراجع في مصر تزامناً مع تراجع الأسعار العالمية

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لا تزال أسعار الذهب في تراجع مستمر داخل مصر مثلما هو الحال في الأسواق العالمية، وذلك بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي مما له كان تأثيرات سلبية على حركة التجارة العالمية إضافة إلى الاقتصاد العالمي.

ومن جانبه، أكد نادي نجيب السكرتير العام لشعبة الذهب التابعة لغرفة القاهرة التجارية خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن التراجع المتواصل في أسعار الذهب في مصر يُعد أمراً طبيعياً في ظل التراجع المتواصل أيضاً على مستوى العالم لجرام الذهب.

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وأشار أيضاً إلى أن جرام الذهب فقد اليوم الإثنين 23 جنيهاً، وخاصة بعدما تراجعت أوقية الذهب على المستوى العالمي بنسبة 4.75%، حيث وصل سعر أوقية الذهب إلى 1457 دولاراً.

وإليكم الآن أسعار الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020:

جرام الذهب عيار 18، وصل سعره إلى 570 جنيهاً.

جرام الذهب عيار 21، وصل سعره إلى 665 جنيهاً.

جرام الذهب عيار 24، وصل سعره إلى 760 جنيهاً.

الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 5320 جنيهاً.

ويُعاني الذهب مثله مثل أي شيء آخر في هذه الأيام بسبب تفشي فيروس كورونا، علماً بأن ذلك الفيروس لم يعد بعيداً عن مصر بأي حال من الأحوال بعدما ارتفع عدد المصابين إلى 150 شخصاً اليوم الإثنين.

يُذكر أن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا قد أسفر عن تحرك عاجل للحكومة المصرية على كافة المستويات، من خلال تعليق العديد من أنشطة الحياة مثل التعليم إضافة إلى الرياضة وأيضاً حركات الطيران حتى مطلع شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020، على أن تعود الحياة من جديد إلى طبيعتها مع حلول فصل الصيف.

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