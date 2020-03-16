رسمياً .. البنك المركزي يُقرر تخفيض أسعار الفائدة 3% لدعم النشاط الاقتصادي

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أصدر البنك المركزي المصري قراراً رسمياً اليوم الإثنين يتمثل في تخفيض أسعار الفائدة 3% بصفة استثنائية، من أجل محاولة دعم النشاط الاقتصادي في ظل تأثر الاقتصاد المصري بشكل سلبي بعد انتشار وتفشي فيروس كورونا.

ولا يُعتبر قرار البنك المركزي مفاجئاً بأي حال من الأحوال، نظراً إلى إتجاه معظم دول العالم إلى اتخاذ نفس ذلك القرار وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل حالة الانهيار للاقتصاد العالمي بعد انتشار فيروس كورونا.

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وإليكم الآن البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 16 مارس 2020:

في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما تتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.

فقد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليُصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% خلال الربع الرابع من عام 2020.

وتؤكد اللجنة على أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد، ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي، وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قطاع السياسة النقدية، البنك المركزي المصري.

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