مكاسب بالجملة للاقتصاد المصري بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 3%

Advertisements

حرصت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار على الكشف عن الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري بشكل عام، بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم الذي يتمثل في تخفيض أسعار الفائدة 3%.

وأكدت رضوى السويفي خلال تصريحات صحفية لها أن ذلك القرار يُعتبر جريئاً للغاية من طرف البنك المركزي المصري، نظراً إلى قدرته على المساهمة في نمو القطاع الصناعي إضافة إلى انتعاش البورصة المصرية.

Advertisements

وأشارت أيضاً إلى أن كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة سوف تستفيد من قرار البنك المركزي المصري، وخاصة في ظل معاناة القطاع الصناعي على وجه التحديد من تراجع الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا.

إقرأ أيضاً: رسمياً .. البنك المركزي يُقرر تخفيض أسعار الفائدة 3% لدعم النشاط الاقتصادي