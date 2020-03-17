تراجع أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الذهب، تراجعا أكثر من 2% مع بداية تعاملات اليوم، جاء ذلك في ظل مواصلة خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 2.04% إلى 1483.2 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط 5.1% أمس لأقل مستوى منذ نوفمبر 2019، بينما هبطت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.

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وزاد البلاديوم 2.1% إلى 1651.26 دولار للأوقية بعدما هوى 18% في الجلسة السابقة، بينما استقر البلاتين عند 663.09 دولار بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق أمس، وانخفضت الفضة 1.5% إلى 12.71 دولار بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.