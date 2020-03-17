“المركزي” يدشن مبادرة لعملاء البنوك المتعثرين من الأفراد

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أعلن البنك المركزي، عن إصدار مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، موضحا أن تلك المبادرة للأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة) وفقا للمركز في 30 سمبتمر 2019.

وأوضح البنك، في بيان عنه، أن تلك المبادرة تضم العملاء الأفراد “سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني”، موضحا أنه سيتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد، مضيفا أ، عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني بنسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة (رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها)، يتم ما يلي:

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– الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني “i- score”، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط

– عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.

– تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية”.

وأشار البنك المركزي إلى انه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021، مؤكدا تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.