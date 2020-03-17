“الأهلي ومصر” بصدد عقد اجتماعات لتحديد مصير الفائدة

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أوضح بنك الأهلي وبنك مصر، أنه بصدد عقد اجتماعات للجان الأصول والخصوم بهما لتحديد مصير العائد على الشهادات والأوعية الإدخارية المختلفة بعد أن قام البنك المركزي بخفض الفائدة 3% بشكل مفاجيء أمس.

وأضاف هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، أنه سوف يتم عقد لجنة الأصول والخصوم بالبنك “ألكو” لبحث تسعير الأوعية الإدخارية بالبنك شاملة الشهادات البلاتينية بأنواعها، مضيفًا أنه حتى ذلك الاجتماع تستمر الأسعار الحالية بدون تغيير إلا بالنسبة للشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير المرتبطة بسعر البنك المركزي التي ستنخفض بذات نسبة التخفيض المعلن من البنك المركزى المصري.

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جاء ذلك طبقًا لأسعار الجديدة فقد تراجع العائد على الشهادة ذات العائد المتغير إلى 9.5% سنويًا بدلًا من 12.5% يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي.

وقال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، إن أسعار الفائدة على القروض والودائع ستبقى كما هي، لحين انعقاد لجنة الأصول والخصوم بالبنك خلال الأيام القليلة المقبل، مضيفًأ أن سوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة في ضوء قرار البنك المركزي المصري المفاجيء.

جدير بالذكر أنه تم خفض الفائدة بشكل مباشر بالنسبة للشهادات متغيرة العائد لدى بنك مصر، فيما بقت الفائدة على الشهادات ثابتة العائد كما هي لحين إتخاذ قرار من جانب البنك.