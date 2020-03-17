أسعار الدولار تواصل الارتفاع في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17/3/2020

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واصلت أسعار الدولار الأمريكي الارتفاع بشكل ملحوظ في كافة البنوك مثلما كان الحال تماماً على مدار الأسابيع الماضية، نظراً إلى حالة المعاناة التي يمر بها الاقتصاد المصري بصفة عامة بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا كما هو حال العالم بأكمله.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أسعار الدولار في كافة البنوك داخل مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، علماً بأن سعر صرف الدولار قد استقر نوعاً ما في بعض البنوك ولكنه ارتفع من جديد في معظم البنوك الأخرى.

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ومن المؤكد أن استمرار انتشار فيروس كورونا سواء في مصر على وجه التحديد أو في كافة أنحاء العالم، سوف يؤدي إلى استمرار ارتفاع عملة الدولار الأمريكي في مقابل تراجع واضح لعملة الجنيه المصري، حيث أشارت بعض التكهنات إلى أن سعر صرف الدولار قد يصل إلى حوالي 16 جنيهاً خلال الأشهر القليلة القادمة.

وإليكم الآن أسعار الدولار في كافة البنوك في مصر بعد نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020:

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار 15.82 جنيه / سعر شراء الدولار 15.72 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.78 جنيه / سعر شراء الدولار 15.68 جنيه.

بنك مصر، سعر بيع الدولار 15.78 جنيه / سعر شراء الدولار 15.68 جنيه.

بنك القاهرة، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

البنك العربي الإفريقي، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

بنك البركة، سعر بيع الدولار 15.80 جنيه / سعر شراء الدولار 15.70 جنيه.

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