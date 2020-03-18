“مصر إيران” يخفض الفائدة 3% على حساب التوفير والودائع

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أعلن مصدر مسؤول في ميد بنك “بنك مصر إيران سابقا”، أن لجنة الأصول والخصوم “أليكو” قررت خفض الفائدة 3% على حساب التوفير، جاء ذلك خلال اجتماعها، أمس، بشأن تراجع الفائدة على 6.75% بدلا من 9.75% يصرف العائد كل 6 أشهر تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وكان البنك المركزي، قرر خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض وجاء ذلك في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، موضحا أن البنك قرر أيضا خفض الفائدة على الودائع بين 1.5% إلى 3% حسب آجال الوديعة.

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وتراجعت الفائدة على شهادة الأدخار المرتبطة بسعر البنك المركزي تراجعت بنسبة 3% لتسجل 9.25% على العائد الذي يصرف شهري، و9.5% على العائد الذي يصرف ربع سنوي، موضحا أن البنك قرر الإبقاء على الشهادة الإدخارية ذات العائد الثابت دون تغيير عند 11% سنويا يصرف العائد شهري، و11.5% سنويا يصرف العائد ربع سنوي، و12% سنويا يصرف العائد سنوي.