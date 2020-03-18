ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

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قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب واصلت ارتفاعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم، رغم تراجع المعدن عالميا.

وأضاف نجيب، في بيان عنه، أن سعر جرام ارتفع اليوم إلى 685 جنيها مقابل 680 جنيها، أمس، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 783 جنيها، وسعر الجرام عيار 18 إلى 587 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5480 جنيها.

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وحسبما ذكرت بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأونصة اليوم انخفاضا نحو 22.3 دولارا بنسبة 1.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1505 دولارا للأونصة، في الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرا.