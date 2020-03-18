“حديد المصريين” يعلن زيادة أسعار الطن نحو 214 جنيها

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أعلنت شركة حديد المصريين، زيادة أسعار حديد التسليح بمقدار 150 جنيهًا لطن، جاء ذلك بعدما أرسلت الشركة إخطارات لوكلائها بشأن زيادة أسعار الطن إلى نحو 10 ألاف و214جنيه (تسليم المصنع).

وكان سمير نعمان رئيس قطاع المبيعات في مجموعة حديد عز، إن زاد سعر طن حديد عز لـ10214 جنيها أمام 10100 الشهر الماضي، بينما نفى أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القارهرة التجارية، أي تطورات جديدة بسوق الحديد تؤدي لرفع الأسعار.

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يذكر أن شركة حديد عز كانت قد رفعت الأسعار لديها قبل أيام، حيث أعلن سمير نعمان، رئيس قطاع المبيعات بمجموعة حديد عز، أن الشركة رفعت أسعارها بنحو 114 جنيهًا للطن الواحد.