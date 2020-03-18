بنك ناصر يعلن الإبقاء على فائدة شهادة “رد الجميل”

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أعلن بنك ناصر الاجتماعي، الحفاظ على عائد شهادة استثمار “رد الجميل” لكبار السن فوق 65 عاما، كما هو 12.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، أو 12.75% للدورية ربع السنوية، بحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، جاء ذلك عقب قرار البنك المركزي المفاجئ والاستثنائي أمس الأول بخفض أسعار الفائدة 3%، لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أن القرار جاء في ضوء توجيهات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر، بالاهتمام بفئات المجتمع المختلفة، وتنفيذ سياسة الشمول المالي، ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنه وتوفير حياة كريمة لكبار السن، وتقديم كل أنواع الدعم لهم، موضحا أن قيمة الوديعة بشهادة “رد الجميل” تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع.

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وأكد البنك على صرف القروض لأصحاب المعاشات فور قيام العميل بإحضار ما يفيد تحويل المعاش للبنك دون انتظار للورود الفعلي للمعاش.

كما تقرر منح إجازة استثنائية للموظفة الحامل أو التي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة، كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوما تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، بحسب فاروق.