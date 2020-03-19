تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب عادت للانخفاض في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حيث فقد الجرام 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام انخفض اليوم إلى 675 جنيها 685 جنيها أمس، فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 771 جنيها، وسعر الجرام عيار 18 إلى 579 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5400 جنيها.

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وحسبما ذكرت بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا نحو 9.9 دولارا بنسبة 0.67% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1467 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية و20 دقيقة ظهرا.