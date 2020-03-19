البنك الأهلي يسمح بصرف مبالغ مالية بالعملات الأجنبية بغرض السفر

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أعلن البنك الأهلي المصري، إتاحة السماح لفروعه بتدبير مبالغ تصل لـ 10 آلاف دولار، للعملاء بغرض السفر في المرة الواحدة، وفيما يزيد على 10 آلاف دولار فيجب الرجوع في القرار إلى سلطة مدير الفرع في المنطقة ورئيس مجموعة الالتزام المصرفي والرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية.

وسمح البنك، بتدبير 3 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، لعملائه، بدون أي مستندات، مع الاكتفاء بكتابة الغرض فقط، وتعكس تلك الخطوة وفرة العملات الأجنبية في البنوك، ولإعطاء مزيد من الثقة للعملاء في اقتصاد البلاد والجهاز المصرفي الذي يمتلك احتياطيات نقدية كبيرة.

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وحدد البنك الأهلي إجراءات أمام قسم خدمة العملاء قبل التدبير وتشمل:

– استيفاء بيانات وتوقيع العميل علي نموذج “طلب تدبير العملة الأجنبية (نقدي)”

– التأكد من أن العميل محتفظ بحساب مجدد لبيانات البنك.

– العرض علي مدير خدمة العملاء للتوقيع بما يفيد التحقق مما سبق والعرض على مدير الفرع للتأشير على طلب التدبير بالموافقة من عدمه.

كما سمح البنك أيضا للفروع بتدبير العملة بغرض الدراسة والعلاج خارجيًا دون حد أقصى لمبلغ التدبير، ولكن بعد عرضه على مدير عام المنطقة، ورئيس الفروع، على أن يتم تحويل المبلغ المدبر مباشرة للجهة الخارجية ودون الرجوع للالتزام، والموافقة على بتدبير ألف ريال سعودي بغرض العمرة، سواء لعملاء أو غير عملاء البنك دون مستندات.