تغلق في الـ7 مساء.. مواعيد عمل محلات الذهب

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بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، أعلنت الشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية، مواعيد عمل محلات الصاغة والمجوهرات.

وأكد نائب رئيس شعبة الذهب إيهاب واصف، أنه جرى تحديد مواعيد العمل في جميع محلات الصاغة والمجوهرات على مستوى الجمهورية، حيث حددت من الـ9:30 صباحا حتى الـ 6:30 مساءً، مشيرا إلى أن جميع المحلات أخطرت بالمواعيد الجديدة.

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يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا بغلق المقاهي والمطاعم والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية من الـ 7 مساءً حتى الـ 6 صباحًا وذلك حتى 31 مارس الجاري، مستثنيا عدة أماكن منها خدمات توصيل الطلبات للمنازل، والمخابز، والبقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت.