بـ26.8 مليار دولار.. المصريون في الخارج يدعمون اقتصاد بلدهم

Advertisements

أعلن البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت ارتفاعا بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 5.0%؛ لتسجل نحو 26.8 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي نتيجة لارتفاع التحويلات، بالنصف الثاني من السنة الميلادية من يوليو حتى ديسمبر 2019، بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار.

Advertisements

وأوضح البنك المركزي، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال ديسمبر الماضي نحو 437.1 مليون دولار بمعدل سنوي 20.1%، وسجلت نحو 2.6 مليار دولار.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق