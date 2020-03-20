بـ26.8 مليار دولار.. المصريون في الخارج يدعمون اقتصاد بلدهم

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أعلن البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت ارتفاعا بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوي 5.0%؛ لتسجل نحو 26.8 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي نتيجة لارتفاع التحويلات، بالنصف الثاني من السنة الميلادية من يوليو حتى ديسمبر 2019، بنحو 1.6 مليار دولار بمعدل سنوي 13.% لتسجل نحو 13.7 مليار دولار.

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وأوضح البنك المركزي، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال ديسمبر الماضي نحو 437.1 مليون دولار بمعدل سنوي 20.1%، وسجلت نحو 2.6 مليار دولار.