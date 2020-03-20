بنك مصر يعلن إتاحة فرصة شراء شهادة ابن مصر بفائدة 15% عبر الإنترنت والموبايل

Advertisements

أعلن بنك مصر عن إتاحة فرصة شراء الشهادة الادخارية التي تحمل اسم شهادة ابن مصر عبر مختلف قنوات الاتصال الإلكترونية مثل الموبايل أو شبكة الإنترنت، من أجل محاولة تقليل نسبة العملاء في كافة فروع البنك في إطار الإجراءات الوقائية من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مسؤولي بنك مصر أن شهادة ابن مصر تُعتبر شهادة ذات عائد ثابت وتبلغ مدتها 12 شهراً فقط لا غير، ويستطيع أي فرد الحصول عليها من خلال دفع مبلغ مالي بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

Advertisements

وتصل نسبة العائد على هذه الشهادة 15% مع العلم بأن العائد يُصرف بصفة شهرية، ولا يتم احتساب مدة الشهادة إلا مع بداية اليوم التالي للعمل وليس في نفس اليوم الذي تم فيه شراء الشهادة.

ويستطيع العميل أن يسترد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر فقط على شرائها، كما يمكن للعميل أيضاً أن يقوم بالتقديم على قرض بضمان الشهادة، إضافة إلى القدرة على إصدار بطاقة ائتمان لسحب العائد من ماكينة الصراف الآلي.

وحرص مسؤولو بنك مصر على توفير شراء هذه الشهادة لكافة عملاء البنك عبر مختلف قنوات الاتصال الإلكترونية، والتي تتمثل على النحو التالي:

مركز الاتصال ببنك مصر 19888.

الموقع الرسمي لبنك مصر عبر شبكة الإنترنت.

خدمة الموبايل البنكي BM Online.

وتأتي هذه الخطوة من طرف مسؤولي بنك مصر من أجل تفادي وجود أي حالات تكدس في كافة فروع بنك مصر التي يصل عددها إلى 700 فرع في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار مبادرة مجلس الوزراء تحت مسمى “إحمي نفسك، احمي بلدك” التي تهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا من خلال الابتعاد تماماً عن التجمعات.

إقرأ أيضاً: بدءاً من السبت .. السعودية تعلق الرحلات الداخلية 14 يوماً