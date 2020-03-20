البنك الأهلي يسير على خطى بنك مصر ويطالب العملاء بشراء الشهادات إلكترونياً

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سار البنك الأهلي المصري على نفس خطى بنك مصر إضافة إلى جميع البنوك الأخرى في مصر، من خلال مطالبة العملاء التابعين له بضرورة شراء الشهادات عبر مختلف قنوات الاتصال الإلكترونية بدلاً من التكدس في فروع البنك المختلفة.

وأكد البنك الأهلي المصري خلال بيان رسمي اليوم الجمعة أن العملاء التابعين للبنك يمكنهم شراء الشهادة البلاتينية الجديدة انطلاقاً من يوم الأحد القادم عبر الهاتف أو أونلاين عبر شبكة الإنترنت.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الشهادة ذات العائد بنسبة 15% سوف يتم إصدارها لعدة أشهر قادمة وليس فقط لمدة زمنية محدودة، من أجل إتاحة الفرصة للعملاء للحصول عليها والاستفادة من العائد الخاص بها.

وشدد البنك الأهلي المصري على أن العملاء التابعين له يجب عليهم عدم التكدس داخل فروع البنك، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تفرضها الحكومة المصرية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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