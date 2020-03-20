تعرف على كافة المعلومات اللازمة بشأن تأجيل أقساط القروض ل 6 أشهر في كافة البنوك

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لا يزال القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي، والذي تمثل في تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر قادمة لكافة المواطنين بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا هو حديث الساعة حتى هذه اللحظة.

ويسري ذلك القرار على كافة البنوك داخل مصر سواء البنوك الخاصة أو البنوك العامة أو حتى البنوك الأجنبية، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد المصري إضافة إلى المجتمع الذي يُعاني من الآثار السلبية جراء انتشار فيروس كورونا.

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وإليكم الآن جميع المعلومات اللازمة بشأن قرار البنك المركزي المصري المتمثل في تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر قادمة:

يتم تفعيل هذه المبادرة بداية من شهر أبريل المقبل وحتى شهر سبتمبر الذي يليه مباشرة من العام الحالي 2020.

جميع القروض تخضع لهذه المبادرة سواء القروض الشخصية أو كافة أنواع القروض الأخرى.

لا تخضع قروض المشروعات المتناهية الصغر إلى هذه المبادرة بسبب اختلاف نظام التقسيط.

يستفيد كافة العملاء من هذه المبادرة باستثناء العميل الذي لا يرغب في المشاركة بها.

في حالة رغب أي عميل عدم المشاركة بهذه المبادرة يتوجب عليه التوجه إلى فرع البنك التابع له ويقوم بالتوقيع على إقرار بعدم المشاركة والمطالبة بسداد القرض بشكل منتظم.

يتم تأجيل قسط القرض بصورة أوتوماتيكية مع إمكانية اتصال العميل بفرع البنك التابع له للتأكيد على العملية.

تخضع كافة البنوك في مصر إلى هذه المبادرة لمدة 6 أشهر قادمة.

استحالة فرض أي غرامة على العملاء طوال مدة المبادرة.

يتمثل الهدف الرئيسي من المباردة دعم الاقتصاد والمجتمع المصري بصفة عامة.

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