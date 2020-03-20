الدولار يرتفع من جديد أمام الجنيه بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا

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ارتفع من جديد سعر صرف الدولار الأمريكي في كافة البنوك داخل مصر مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة في مقابل تراجع واضح لعملة الجنيه المصري، وهو الأمر الذي يحدث للأسبوع الرابع على التوالي في ظل أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في العالم بأكمله.

وتسبب فيروس كورونا في حالة من الانهيار نوعاً ما للاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد المصري، إضافة إلى السياحة التي كان انتعاشها في الأشهر الماضية إحدى الأسباب الرئيسية وراء استعادة عملة الجنيه عافيتها من جديد.

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وسجل سعر بيع الدولار على سبيل المثال في البنك الأهلي المصري اليوم 15.78 جنيه، فيما سجل سعر شراء الدولار 15.68 جنيه.

ومن المؤكد أن أسعار الدولار سوف تواصل الارتفاع في الأشهر القادمة بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، علماً بأن العديد من خبراء الاقتصاد توقعوا أن يصل السعر قريباً إلى 16 جنيه فيما يخص البيع.

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