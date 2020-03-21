خسائر كبيرة في عدة قطاعات حيوية بسبب أزمة “كورونا”

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في إطار انتشار فيروس كورونا، ظهر التأثير السلبي على عدد من القطاعات في السوق المحلية إثر توقف الاستيراد من الصين خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أسفر عن زيادة أسعار عدد من السلع الأساسية والركود في منتجات أخرى على خلفية الأزمة.

وأوضح يحيى الزنانيري نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، أن مجال تجارة الملابس الجاهزة شهد إقبالا ضعيفا خلال عيد الأم، وهو ما أحبط التجار وأثر عليهم سلبا، متوقعا استمرار حالة الركود خاصة مع قرار تعليق الأنشطة الرياضية والترفيهية وإغلاق المتاجر في السابعة مساء.

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وأضاف فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن أزمة انتشار فيروس كورونا تسببت في زيادة الأجهزة الكهربائية بنسبة تراوحت بين 5% لـ7% بسبب تصنيع معظمها في الصين ووقف الإنتاج هناك، وهو ما ترتب عليه وقف حركة الاستيراد بين مصر والصين، مشيرا إلى أن الحركة عاودت العمل مرة أخرى مطلع الأسبوع الماضي وهو ما أثر على تراجع الأسعار مرة أخرى.

وفي ذات السياق ذكر ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية في شعبة تجار الذهب ف الغرف التجارية بالقاهرة، أن أزمة كورونا أثرت سلبا على القطاع وتسببت في خسائركبيرة للتجار، وخاصة بعد تأجيل عدد من الأفراح الفترة الماضية، تجنبا للتجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الكثير منعا من انتشار الفيروس، إلى جانب تراجع سعر جرام الذهب خلال الفترة الماضيةبعدما شهد قفزة كبيرة مع بداية الأزمة.

وفي إطار ذلك، قال عبد الرحيم المرسي نائب رئيس شعبة التوظيف في الخارج بغرقة القاهرة التجاريةـ أن تلك أسفرت الأزمة عن توقف قطاع العمالة في الخارج على خلفية قرارات بعض الدول بمنع العمالة بينها المملكة العربية السعودية، والتي بدأت في تنظيم عملية عودة العمالة مرة أخرى بعدما أقرت حجرا صحيا لهم لمدة 14 يوما، وهو ما تسبب في آثار سلبية لشركات العمالة في مصر، مشيرا إلى أن نحو 15 ألف مصري يسافرون شهريا إلى السعودية و300 ألف مواطن سنويا، للعمل في مختلف التخصصات، فقدو فرصهم للعمل لحين إشعار أخر.