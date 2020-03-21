البنك المركزي يعلن إتاحة فرصة الاشتراك إلكترونياً من المنزل في الإنترنت البنكي

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أعلن البنك المركزي المصري بصفة رسمية اليوم السبت إتاحة الفرصة لكافة العملاء التابعين له من أجل الاشتراك في مختلف خدمات الإنترنت البنكي التي يُقدمها البنك إلكترونياً من المنزل دون الحاجة تماماً إلى الذهاب إلى مختلف فروع البنك.

وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن العديد من الخطوات السابقة التي اتخذها البنك المركزي والتي دعت لها الحكومة المصرية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من أجل محاولة احتواء انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك القرار سوف يتم تنفيذه انطلاقاً من اليوم السبت ولمدة 6 أشهر قادمة، أي حتى شهر سبتمبر المقبل من العام الحالي 2020، حيث من المتوقع وقتها أن تكون أزمة فيروس كورونا قد انتهت تماماً دون رجعة في كافة أنحاء العالم وليس فقط داخل مصر.

وشدد البنك المركزي في البيان على أن كل عميل تابع للبنك سوف يتمكن من التسجيل إلكترونياً في خدمة الإنترنت البنكي بعد التحقق من الهوية الخاصة به، وذلك عبر استخدام الطرق المعتادة من أجل التحقق الإلكتروني قبل استخدام منتجات البنك.

وأضاف أيضاً أن هذه الطرق المعتادة تتمثل في كلاً من بيانات المصادفة لخدمة الإنترنت البنكي أو الكود الآمن لبطاقات الدفع الخاصة بكل عميل، وفي حالة عدم استخدام أي عميل لهذه الطرق لن يتمكن وقتها من الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي تحت أي ظرف من الظروف.

ولا يُعتبر ذلك القرار هو الأول من نوعه سواء من طرف البنك المركزي أو حتى من كافة البنوك الأخرى داخل مصر، حيث دعت كافة البنوك بجميع أنواعها العامة أو الخاصة أو حتى الأجنبية إلى ضرورة استخدام العملاء التابعين لها مختلف قنوات الاتصال الإلكترونية خلال الفترة القادمة.

ويأتي ذلك من أجل محاولة تخفيض أعداد العملاء في الفروع التابعة لأي بنك ومنع حالات التكدس بأي حال من الأحوال، نظراً لكونها إحدى أهم الطرق في الوقت الحالي للوقاية من فيروس كورونا.

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