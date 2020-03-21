بنك التعمير والإسكان يسير على خطى المركزي معلناً عن تخفيض أسعار الفائدة

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أوضح مصدر مسؤول من داخل بنك التعمير والإسكان أن مسؤولي البنك قرروا السير على نفس خطى البنك المركزي المصري، من خلال الاستقرار على تخفيض أسعار الفائدة من أجل دعم الاقتصاد المصري في ظل أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي بكافة أنحاء العالم.

وأكد المصدر أن تخفيض أن أسعار الفائدة سوف يكون حوالي ما بين 2% إلى 3%، وذلك على كافة الشهادات الادخارية إضافة إلى القروض وأيضاً حسابات التوفير المختلفة.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك الوضع سوف يستمر سارياً لمدة 6 أشهر قادمة أو حتى لحين إشعار آخر، علماً بأن العديد من التكهنات تتوقع انتهاء أزمة فيروس كورونا سواء في مصر أو حتى في العالم بأكمله بعد مرور شهرين أو 3 أشهر قادمة من الآن.

وكان البنك المركزي المصري قد اتخذ قراراً مفاجئاً للجميع في الأسبوع الماضي يتمثل في تخفيض أسعار الفائدة 3%، وذلك في إطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري الذي تعرض إلى حالة من الانهيار مثله مثل الاقتصاد العالمي.

ومن المؤكد أن ذلك القرار سوف يُساهم نوعاً ما في إنعاش الاقتصاد المصري بصفة خاصة، على أمل نهاية أزمة انتشار فيروس كورونا في أقرب فرصة ممكنة في ظل التداعيات السلبية التي حلت على العالم بدون استثناء.

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