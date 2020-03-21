تعرف على الخطوات اللازمة لشراء شهادة 15% إلكترونياً من بنكي مصر والأهلي

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حرص كلاً من البنك الأهلي المصري مثله مثل بنك مصر على جذب العديد من العملاء في الوقت الحالي لاستخدام خدمة الإنترنت البنكي إلكترونياً، من أجل شراء شهادة ادخارية بأعلى عائد في مصر كلها من خلال وصول ذلك العائد إلى 15%.

وتصل مدة هذه الشهادة إلى عام كامل بداية من اليوم التالي الذي تم فيه شراء الشهادة، علماً بأن عائد الشهادة يُصرف بصفة شهرية ويصل نسبته إلى 15%.

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ولا يمكن شراء هذه الشهادة الادخارية إلا عبر مختلف قنوات الاتصال الإلكترونية، وذلك في إطار سعي كلاً من البنكين على تشجيع العملاء من أجل عدم القدوم إلى الفروع في الوقت الحالي بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وتُحاول كافة البنوك في مصر في الفترة المقبلة أن تُقلل من نسبة التكدس للعملاء في مختلف الفروع، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي دعت لها الحكومة المصرية بناءً على توجيهات وزارة الصحة والسكان، حيث تُعتبر التجمعات إحدى أبرز الوسائل التي تُساعد على انتشار فيروس كورونا بين الناس.

وإليكم الآن الخطوات اللازمة التي يجب على كل عميل أن يتبعها من أجل شراء شهادة 15% إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت من المنزل:

يجب أن يقوم العميل أولاً قبل كل شيء بالاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي أو الموبايل بانكنج عبر شبكة الإنترنت. بعد الاشتراك بنجاح يقوم البنك بإرسال الرقم السري الخاص بكل عميل إضافة إلى الكود الذي يتكون من 8 أرقام إلى الهاتف الشخصي لكل عميل. يجب على العميل بعد ذلك أن يقوم بتحميل تطبيق الموبايل بانكنج من متجر التطبيقات المتواجد على هاتفه الذكي، ثم يجب عليه بعد ذلك تحميل تطبيق البنك الأهلي المصري أو تطبيق بنك مصر بحسب البنك الذي يتعامل معه. لابد على العميل بعد ذلك أن يقوم بفتح التطبيق الذي قام بتحميله، ثم يقوم بعد ذلك مباشرة اختيار معاملات الأفراد، وبعد ذلك سوف يكون العميل مُطالباً بإدخال الكود الذي يتكون من 8 أرقام، ثم إدخال الرقم السري ومن ثم السماح للعميل بالدخول في حالة صحة الكود والرقم السري. يستطيع العميل بعد ذلك شراء الشهادة ثم يجب عليه أن يقوم بتحديد قيمتها، على أن يقوم البنك بخصم قيمة الشهادة من حساب العميل بصورة تلقائية دون الحاجة إلى ذهاب العميل إلى البنك. في حالة فشل العميل في إدخال الكود والرقم السري في 3 مناسبات بصورة خاطئة، يجب عليه وقتها الاتصال فوراً بخدمة العملاء من أجل إعادة تنشيط الخدمة وتغيير الرقم السري من أجل تفادي حدوث أي اختراق لحسابه البنكي.

ويمكن للعميل شراء شهادة 15% من بنك مصر بطريقة أخرى سهلة بعيداً عن الهواتف الذكية، من خلال التواصل مع البريد الإلكتروني الخاص بالبنك.

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