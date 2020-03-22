منها استخدام المناديل.. نصائح وقائية للسحب من ماكينات الصراف الآلي

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في إطار الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حثت بعض البنوك عملائها لاتخاذ إجراءات وقائية عند استخدام ماكينات الصراف الآلي.

ونشر بنك مصر تعليماتٍ لاستخدام ماكينات الصراف الآلي وهي:

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تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة. استخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص. ترك مسافة من متر إلى مترين بين الآخرين أثناء الانتظار. تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان. استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلي.

ودعا البنك المركزي عملاء البنوك إلى استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، باعتبارها أكثر أمانًا للحد من انتشار الفيروس، وأتاح للمواطنين الحصول على البطاقات المدفوعة مسبقًا ومحافظ الهاتف المحمول مجانًا لمدة 6 أشهر.