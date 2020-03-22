البنك المركزي يوضح النقاط الأساسية بشأن تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر

Advertisements

حرص البنك المركزي المصري على توضيح كافة النقاط الأساسية بخصوص ملف تأجيل أقساط القرض لمدة 6 أشهر قادمة، وهو القرار الذي سوف يتم تطبيقه في كافة البنوك العاملة في مصر حتى شهر سبتمبر المقبل بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

وأصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم الأحد كتاباً دورياً من أجل إخطار جميع البنوك بكافة النقاط الأساسية المتعلقة بتأجيل أقساط القروض، حتى يكون كل بنك على علم بالتفاصيل الكاملة حول ذلك الموضوع الذي يحمل أهمية خاصة لكافة أطياف الشعب المصري.

Advertisements

وإليكم الآن نص الكتاب الدوري الذي أصدره البنك المركزي المصري اليوم:

بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا، والإلحاق الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأجيل في السداد.

هذا مع التأكيد على أنه في حالة وجود أية استفسارات لدى البنك في شأن ما تقدم، فإنه يتعين موافاة قطاع الرقابة والإشراف بتلك الاستفسارات كتابياً، وذلك للرد عليها تباعاً على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

والآن سوف نستعرض لكم النقاط الأساسية بشأن تأجيل أقساط القروض للعملاء لمدة 6 أشهر:

الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية، سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائياً بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة. تسري التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري. تتضمن تسهيلات الأفراد القروض الاستهلاكية وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي، إضافة إلى القروض العقارية للإسكان الشخصي. لا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تم منحها اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات. يلتزم البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقاً لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سوف يتحملها والمترتبة على التأجيل. في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه.

إقرأ أيضاً: النقل: لا يمكن وقف المترو والقطارات .. وتوزيع كمامات مجاناً يومياً