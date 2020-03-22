البنك المركزي يقرر إعفاء التحويلات المحلية من العمولات لمدة 3 أشهر بسبب كورونا

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أصدر البنك المركزي المصري اليوم الأحد قراراً رسمياً جديداً، وذلك في إطار القرارات التي أصدرها مؤخراً من أجل محاولة احتواء تفشي وانتشار فيروس كورونا في مصر.

وأكد البنك المركزي المصري أنه قرر إعفاء كافة التحويلات المحلية التي تتم بعملة الجنيه المصري من جميع العمولات والمصروفات التي يتم خصمها من العملاء لمدة 3 أشهر قادمة.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك القرار من شأنه أن يُقلل من التعاملات النقدية بين المواطنين منعاً لاستخدام النقود قدر الإمكان، وخاصة في ظل إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا إلى المواطنين عبر النقود الورقية في الوقت الراهن.

وشدد البنك المركزي على أن ذلك القرار يشمل جميع البنوك العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة أو حتى الأجنبية إضافة إلى كافة التحويلات المحلية التي تتم بعملة الجنيه المصري، مؤكداً في الوقت ذاته أن أهم شيء في الوقت الحالي هي صحة المواطن المصري فوق كل اعتبار آخر.

ولا يُعد ذلك القرار هو الأول من نوعه من طرف البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة من أجل الوقاية من فيروس كورونا، ويكفي الإشارة فقط إلى القرار الذي تمثل في تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر قادمة لجميع أنواع القروض باستثناء المشروعات المتناهية الصغر.

وجاء ذلك القرار أو غيره في إطار الإجراءات الوقائية التي دعت إليها الحكومة المصرية في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بناءً على طلب من وزارة الصحة والسكان إضافة إلى توجيهات منظمة الصحة العالمية.

ويبقى الهدف الرئيسي من وراء كل هذه القرارات هو حماية الشعب المصري بأكمله في المقام الأول، نظراً إلى تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد بسرعة هائلة في كافة أنحاء العالم، وهو الوضع الذي لن تتحمله الحكومة المصرية بأي حال من الأحوال في ظل الأعداد الهائلة من المصابين أو الوفيات التي ينتج عنها وصول ذلك المرض الخطير إلى أي دولة.

ويكفي الإشارة فقط إلى حجم المعاناة التي وصلت لها دولة إيطاليا على سبيل المثال في الوقت الحالي، حيث باتت أعداد الوفيات تتخطى حاجز 500 حالة بصفة يومية منذ الأسبوع الماضي، فيما يتخطى أعداد المصابين حاجز 2000 حالة بصفة يومية.

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