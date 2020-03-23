تراجع أسعار الذهب العالمية مع بحث المستثمرين عن السيولة

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شهدت أسعار الذهب، اليوم، انخفاضًا نتيجة لاتجاه المستثمرين للبيع، في وقت يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل بسبب فيروس كورونا لتهديد إجراءات عدد من البنوك المركزية التحفيزية؛ لمكافحة الضرر الاقتصادي للوباء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1488.35 دولار للأوقية، بعد صعوده 3.1% في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1491.70 دولار، وانخفضت الأسهم الآسيوية، في وقت إرباك جهود صانعي السياسات لتخفيف أثر ركود عالمي، نتيجة زيادة عمليات العزل.

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وقال كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة “أكسي كورب” للخدمات المالية ستيفن إينس، إن هناك قلقا ناتجا عن احتمال بيع البنوك المركزية للذهب لشراء الدولار مع مواصلة العملة الأمريكية الارتفاع، حيث استقر الدولار عند أعلى مستوى في 3 سنوات، مقابل العملات الرئيسية، في ظل تفاقم الأزمة والتسارع صوب النقد.

وعن المعادن النفيسة، فقد شهد البلاديوم ارتفاعا 0.1% إلى 1643.24 دولار، وكذا البلاتين 1.1% إلى 617.86 دولار، بينما تراجعت الفضة 0.5% إلى 12.52 دولار.