الدولار يحتفظ بمكاسبه أمام العملات وينخفض أمام اليورو والين

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حافظت العملة الأمريكية “الدولار” على مكاسبها أمام عددٍ من العملات عالميا، اليوم، حيث أدى تراجع الأسهم لتدافع المستثمرين إلى التوجه نجو السيولة، لكنه انخفض أمام اليورو والين بحسب وكالة “رويترز”.

وشهد الدولار انخفاضا أمام الين في أحدث تعاملات 0.6% إلى 110.7 ين، فيما ارتفع الدولار أمام اليورو؛ ليبلغ أعلى سعر له منذ أبريل 2017، ثم قلص خسائره ليهوى إلى 0.4% أي نحو 1.0737 دولار لليورو.

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وعزز الدولار مكاسبه أمام عملات أخرى، حيث صعد أمام الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.1657 دولار، واقترب الدولار من أعلى سعر له منذ سنوات عديدة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.