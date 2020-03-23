البنك الأهلي يخفض الفائدة 2% على حسابات التوفير

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أعلنت لجنة الأصول والخصوم في البنك الأهلي المصري، خفض الفائدة نحو 2%، على حسابات التوفير، بداية من أبريل المقبل، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 3%، إلى مستوى 9.25% للإيداع، ونحو 10.25% للإقراض.

ويعرض البنك الأهلي نحو 4 أنواع من حسابات التوفير، حيث يشمل حساب التوفير العادي، وحساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز، وحساب توفير المستقبل، وحساب توفير المعاش، فكلما ارتقع قيمة الحساب يحظى العميل بعائد أكبر، وتصرف الفائدة شهريا أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية.

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ونستعرض أسعار الفائدة على حسابات التوفير الـ4 في البنك الأهلي المصري.

حساب التوفير العادي:

تبدأ الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وتراجعت الفائدة لتصبح 3.55 % للعائد الشهري، و3.60% للعائد الربع سنوي، و3.65% للعائد النصف سنوي، و3.75% للعائد السنوي.

تبدأ الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى مائة ألف جنيه، وتكون الفائدة 4.3% للعائد الشهري، و%4.35 للعائد الربع سنوي، و4.4% للعائد النصف سنوي، و4.5% للعائد السنوي.

أما الشريحة الثالثة فتبدأ من مائة ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، وتكون الفائدة 5% للعائد الشهري، و5.1% للعائد الربع سنوي، و5.15% للعائد النصف سنوي، و5.25% للعائد السنوي.

وتبدأ الشريحة الرابعة من 500 ألف جنيه إلى أكثر وتكون الفائدة 5.7% للعائد الشهري، و5.75% للعائد ربع سنوي، و5.85% للعائد النصف سنوي، و%6 للعائد السنوي.

– حساب توفير المدخر الصغير ذو الشرائح:

تبدأ الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى نحو 30 ألف جنيه، وتكون الفائدة 6% سنويا، أما الشريحة الثانية من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه بفائدة 5% سنويا، وتكون الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه بفائدة 4.25% سنويا، أما الشريحة الرابعة من 100 ألف جنيه إلى أكثر، وتبلغ الفائدة %3.75 سنويا.

– حساب التوفير المستقبل:

تبدأ الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 100 ألف جنيه، تكون فائدتها 3.55% للعائد الشهري، و3.6% للعائد الربع سنوي، و3.65% للعائد النصف سنوي، و3.75% للعائد السنوي، ما الشريحة الثانية تبدأ من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه بفائدة 4.3% للعائد الشهري، و4.35% للعائد الربع سنوي، و4.4% للعائد النصف سنوي، و4.5% للعائد السنوي.

وتأتي الشريحة الرابعة بداية من 500 ألف جنيه إلى أكثر بفائدة بين 5.25% للعائد الشهري، و5.3% للعائد الربع سنوي، و5.35% للعائد النصف سنوي، و5.5% للعائد السنوي.

– حساب توفير المعاش:

تراجعت الفائدة على الحساب إلى 6% تصرف سنويًا.