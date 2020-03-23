الجنيه المصري ينضم إلى منصة “بني” كعملة تسوية في صندوق النقد العربي

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انضمت عملة الجنيه المصري بصفة رسمية اليوم الإثنين إلى منصة بني كعملة تسوية للمدفوعات العربية التابعة لصندوق النقد العربي، وذلك بعدما تم التنسيق مع البنك المركزي المصري والانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.

وأكد صندوق النقد العربي في بيان رسمي اليوم أن عملة الجنيه المصري باتت من ضمن العملات المتاحة في منصة بني، والتي تتمثل في كلاً من: الدولار الامريكي / الدينار الأردني / اليورو الأوروبي / الدينار البحريني / الدرهم الاماراتي / الريال السعودي.

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وأشار أيضاً إلى أن هناك العديد من العملات الأخرى سواء العربية أو حتى الدولية التي سوف تنضم إلى منصة بني، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة مع كل من الدول المسؤولة عنها.

وشدد صندوق النقد العربي في البيان على أن الهدف الرئيسي من وراء إطلاق منصة بني، هو إلحاق جميع البنوك المركزية والتجارية في العالم بأكمله داخل هذه المنصة، ومن ثم تقديم كافة خدمات التسوية والمقاصة للمعاملات المالية المختلفة بين الدول العربية وبين الشركات التجارية الرئيسية لهذه الدول.

وفي ختام البيان، أضاف أن منصة بني تخضع إلى المعايير الدولية والمبادئ المتمثلة في عمليات مكافحة غسيل الأموال إضافة إلى استخدام هذه العملات من أجل تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، مؤكداً في الوقت ذاته أن كافة البنوك في العالم بأكمله يُمكنها الانضمام إلى هذه المنصة بشرط الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية التي تم تحديدها مسبقاً.

وبات صندوق النقد العربي يُشدد بصفة خاصة على هذه المبادئ والمعايير الدولية، نظراً إلى اتجاه بعض الدول إلى غسيل الأموال إضافة إلى تمويل الإرهاب بشكل فاضح مثل دولة قطر على سبيل المثال، حيث تُعد قطر الدول العربية الوحيدة المتهمة في الوقت الحالي بمساعدة الإرهاب وحلفائه.

وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى حدوث مقاطعة بين بعض الدول العربية مثل مصر والسعودية والبحرين إضافة إلى الكويت وبين قطر، علماً بأن المقاطعة بدأت منذ مدة طويلة ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.

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