بسبب “كورونا وحرب الأسعار”.. “باركليز” يخفض توقعاته بشأن أسعار النفط عالميا

Advertisements

أعلن بنك باركليز، عن توقعاته بشأن أسعار النفط في 2020، موضحا أن هناك ضغط كبير لخفض الأسعار بسبب حرب الأسعار بين روسيا والسعودية وسط اضطراب الطلب بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، خفض البنك توقعاته لسعر الخام في 2020 لكلا من برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 12 دولارا إلى 31 دولارا و28 دولارا للبرميل على الترتيب.

وقال محللون في البنك، خلال مذكرة عنهم، إنه من المتوقع أن تظل الأسعار تتعرض لضغط لحين تحسن الوضع فيما يتصل بالفيروس، وإذا استمر المسار المتوقع لتوازنات السوق، فلن تكون السعودية وروسيا بمنأى عن تداعيات السعر، متوقعا أن تبلغ قدرات سعات التخزين نحو مليار ونصف برميل، فيما يقدر الفائض بما يزيد عن 5 ملايين برميل يوميا، ويبلغ 10 ملايين برميل يوميا في متوسط إنتاج الربع الثاني من العام الجاري.

Advertisements

وأكد المحللون لدى البنك، أن تخفيف الولايات المتحدة الأمريكية من مشترياتها أمرا مستبعدا بسبب مصاعب الإنتاج التابعة لاحتياطي البترول الاستراتيجي لديهم، موضحا أن طاقة التخزين المتاحة في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تقل عن 80 مليون برميل، وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، وسيعادل ذلك تدفقا يقل عن 0.5 مليون برميل يوميا حين يمتلئ على مدى ستة أشهر، مقارنة مع فائض في الإمدادات يبلغ قرابة عشرة ملايين برميل يوميا خلال الربع الثاني.

جدير بالذكر أن بنك باركليز، انضم لبنوك أخرى في خفض توقعاتها لسعر النفط استنادا إلى انهيار اتفاق لكبح الإنتاج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، أو ما يُعرف باسم أوبك+، وكذلك تضرر الطلب من الفيروس.