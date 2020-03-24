“ارتفع 41 جنيها”.. قفزة في أسعار الذهب في السوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلية بشكل كبير بعدما تأثرت بصعود المعدن الأصفر بشكل كبير، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 قفز إلى 713 جنيها مقابل 672 جنيها، كما ارتفع سعر جرام 18 اليوم إلى 611 جنيها، كما زاد جرام 24 إلى نحو 815 جنيها، والجنيه الذهب 5704 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية، سجلت تراجعا نحو 3 جنيهات، ليصل عيار 21 إلى 672 مقابل 675 جنيها، أمس، فيما انخفض سعر جرام 18 اليوم إلى 576 جنيها، كما تراجع جرام 24 نحو 768 جنيها، والجنيه الذهب 5367 جنيها.

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وحسبما ذكرت بيانات وكالة بلومبرج، صعدت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بنحو 24.8 دولارا بنسبة 1.6% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1578 دولارا للأوقية، في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا، وجاء هذا الصعود بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي، أمس، مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.