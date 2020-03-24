ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنحو 4%

أسعار الذهب
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شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا عالميا بنسبة 2%، اليوم، مواصلا لتحقيق المكاسب خلال الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، زاد سعر الذهب في السوق الفورية 1.3% إلى 1572.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، وارتفع المعدن الأصفر 3.7%، أمس الاثنين مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016، فيما زادت أسعار الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 بالمئة إلى 1596.70 دولار.

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