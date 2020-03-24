رسمياً .. تعديل مواعيد عمل البنوك بسبب قرار حظر التجوال

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أعلن البنك المركزي المصري بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن تعديل مواعيد العمل الخاصة بالموظفين التابعين للبنك على مستوى جميع الفروع في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك تزامناً مع قرار مجلس الوزراء المصري المتمثل في فرض حظر التجوال حتى منتصف شهر أبريل المقبل.

وأكد البنك المركزي المصري أن مواعيد عمل البنك سوف تكون بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالنسبة لكافة العملاء التابعين للبنك.

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وأشار أيضاً إلى أن مواعيد عمل البنك بالنسبة إلى الموظفين التابعين للبنك سوف تكون بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً.

وشدد البنك المركزي المصري في بيانه الرسمي الصادر اليوم أن هذه القرارات جاءت تماشياً مع الظروف القهرية التي تمر بها الدولة المصرية، وذلك في إطار محاولة احتواء فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد أعلن في صباح اليوم الثلاثاء عن فرض حظر التجوال في كافة أنحاء الجمهورية كل يوم لمدة أسبوعين كاملين انطلاقاً من يوم غداً الأربعاء، وذلك بداية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً في إطار سعي الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

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