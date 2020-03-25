أسعار الذهب تواصل ارتفاعها في السوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب مستمرة في الارتفاع في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك بعد القفزة الكبيرة التي حققتها خلال تعاملات أمس بسبب صعود كبير في الأسعار العالمية.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 715 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 713 جنيها، أمس، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 613 جنيها، كما زاد سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 817 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 5720 جنيها.

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وقفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث زاد سعر الجرام 41 جنيها دفعة واحدة.