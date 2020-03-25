أسعار الذهب العالمي تنخفض 1% بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة

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شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا بعدما صعدت بقوة خلال الجلسة السابقة بفعل تدافع السيولة في اتفاق الحكومة الأمريكية مع الكونجرس على حزمة تحفيز هائلة لتخفيف العبء الاقتصادي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1594.18 دولار للأونصة، بعدما صعد بما يصل إلى 1.6% في وقت سابق، وكان المعدن النفيس قفز أكثر من 3%، الثلاثاء الماضي، بعدما ارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1664.80 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.9% إلى 1968.80 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 2.6% إلى 726.61 دولار، وزاد المعدنان أكثر من 10% في الجلسة السابقة بفعل تطبيق حالة العزل في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير.