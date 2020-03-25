تعرف على أفضل 7 شهادات ادخارية ذات أعلى عائد في البنوك المصرية

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يبحث الكثير من المواطنين والعملاء التابعين لمختلف البنوك داخل مصر بصفة دائمة عن أفضل الشهادات الادخارية، والتي تمتاز بتقديم أعلى عائد في مصر سواء بصفة شهرية أو حتى بصفة سنوية.

وكان الكثير من العملاء يخشون أن تتأثر الشهادات الادخارية الخاصة بهم بصورة سلبية من قرار البنك المركزي المصري في الفترة الماضية، والذي تمثل في خفض أسعار الفائدة 3% من أجل دعم الاقتصاد المصري في ظل أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا.

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ولم يمنع ذلك القرار العديد من البنوك المصرية من توفير بعض الشهادات المميزة لكافة العملاء، والتي توفر عائد هو الأعلى في مصر بأكملها مع اختلاف نوع هذه الشهادات من بنك إلى آخر.

وإليكم الآن أفضل 7 شهادات ادخارية في البنوك المصرية والتي تمتاز بأعلى عائد في مصر:

شهادة رد الجميل / هي الشهادة التي يمكن الحصول عليها من بنك ناصر الاجتماعي، وتصل نسبة العائد من هذه الشهادة إلى 15.5% بصفة سنوية أو 15% بصفة شهرية، علماً بأن الشهادة لكبار السن فقط بداية من 65 سنة أو أعلى من أجل مساعدة أصحاب المعاشات على تحمل أعباء الحياة، ويمكن شراء هذه الشهادة بداية من 1000 جنيه وحتى مبلغ مليون جنيه، وتقتصر مدة الشهادة على سنة واحدة فقط مع إمكانية تجديدها بصورة تلقائية إلا في حالة لم يرغب العميل في ذلك. الشهادة البلاتينية / هي الشهادة التي يمكن الحصول عليها من البنك الأهلي المصري، وتصل نسبة العائد من هذه الشهادة إلى 15% بصفة شهرية، ويمكن شراء هذه الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتقتصر مدة الشهادة على عام واحد فقط لا غير، ويمكن من خلالها الحصول على قرض أو إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة. شهادة ابن مصر / هي الشهادة التي يمكن الحصول عليها من بنك مصر، وتصل نسبة العائد من هذه الشهادة إلى 15% بصفة شهرية، ويمكن شراء هذه الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتقتصر مدة الشهادة على عام واحد فقط لا غير، ويمكن من خلالها الحصول على قرض أو إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة. شهادة الاستثمار “ب” / هي الشهادة التي يمكن الحصول عليها من بنك الاستثمار القومي عبر البنك الأهلي المصري، وتصل نسبة العائد من هذه الشهادة إلى 13% بصفة شهرية، ويمكن شراء هذه الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتقتصر مدة الشهادة على عام واحد فقط لا غير، ويمكن من خلالها الحصول على قرض أو إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة. الشهادة البلاتينية لأجل 3 سنوات / هي الشهادة التي يمكن الحصول عليها من البنك الأهلي المصري، وتصل نسبة العائد من هذه الشهادة إلى 12.25% بصفة ربع سنوية أو 12% بصفة شهرية، ويمكن شراء هذه الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتقتصر مدة الشهادة على عام واحد فقط لا غير، ويمكن من خلالها إصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة. شهادة القمة / هي الشهادة التي يمكن الحصول عليها من بنك مصر، وتصل نسبة العائد من هذه الشهادة إلى 12% بصفة شهرية، ويمكن شراء هذه الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتقتصر مدة الشهادة على 3 سنوات. الشهادة الثلاثية / هي الشهادة التي يمكن الحصول عليها من البنك التجاري الدولي، وتصل نسبة العائد من هذه الشهادة إلى 12% بصفة شهرية أو 12.25 بصفة ربع أو نصف أو حتى سنوية بالكامل، ويمكن شراء هذه الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتقتصر مدة الشهادة على 3 سنوات.

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