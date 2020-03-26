تراجع أسعار الذهب عالميا بسبب تدافع السيولة

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شهدت أسعار الذهب تراجعا عالميا بعدما ارتفعت البطالة الأمريكية بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” الأمر الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير، وسط تدافع السيولة من المستثمرين.

وحسبما قالت وكالة رويترز، انخفضت أسعار أوقية الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1600.22 دولار، بحلول الساعة 0508 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1% في وقت سابق من الجلسة.

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وأكد إليا سبيفاك محلل سوق الصرف في ديلي فيكس، أن فرص النمو الإيجابي حتى استئناف الشركات العمل باتت ضئيلة، مرجحا تراجع الأصول التي استفادت من إعلان التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، بما في ذلك الذهب مجددا.