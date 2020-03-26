بعد تراجعها عالميا.. استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم

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شهدت أسعار الذهب استقرار في السوق المحلية خلال التعاملات الصباحية، اليوم، أمام مستواها أمس، في ظل التراجع العالمي الذي شهدته الأسعار خلال جلسة اليوم والذي دفعها للهبوط بنحو 1.7 دولار للأوقية أي ما يعادل 11.% من سعرها في نهاية تعاملات أمس.

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرف التجارية بالقاهرة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 700 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، 600 جنيه، بينما انخفض جرام الذهب 24 مسجلا 800 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب 5600 جنيه.

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