ماكينات ATM متحركة من البنك الأهلي لأول مرة لمواجهة فيروس كورونا

Advertisements

فاجأ البنك الأهلي المصري جميع العملاء التابعين له في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية بخطوة في غاية الأهمية، وذلك في إطار سعيه لمساعدة الحكومة المصرية على محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت هذه الخطوة من خلال اعتماد البنك الأهلي المصري على سيارات نقل كبيرة تابعة للبنك، وتحمل هذه السيارات بداخلها ماكينات صراف آلي متحركة من أجل التسهيل على المواطنين وعملاء البنك بصفة خاصة القيام بعمليات السحب والإيداع دون الحاجة إلى التكدس والزحام.

Advertisements

وتُعتبر هذه الخطوة الفريدة من نوعها هي الأولى على مستوى مصر بأكملها، حيث لم يسبق وأن قام أي بنك داخل مصر سواء بنك عام أو خاص أو حتى أجنبي بهذه الخطوة من قبل للتسهيل على العملاء عملية سحب وإيداع الأموال.

وأكد مسؤولو البنك الأهلي المصري أن هذه السيارات التي تحمل على متنها ماكينات صراف آلي متحركة سوف تكون متوفرة بشكل خاص أمام ماكينات الصراف الآلي الثابتة التي تشهد دائماً زحاماً شديداً من جانب المواطنين، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا في مثل هذه الأيام.

على صعيد متصل، حرص العديد من عملاء البنك الأهلي المصري على التعبير عن سعادتهم الكبيرة بهذه الخطوة لمنع التكدس والزحام أثناء عمليات السحب والإيداع شهرياً.

إقرأ أيضاً: هاني رمزي يعلن رسمياً وفاة الفنان القدير جورج سيدهم عبر فيسبوك