تعرف على الفئات المستثناة من قرار الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك والصراف الآلي

كشف مصدر مسؤول داخل البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن الفئات المستثناة من القرار الخاص بالحد الأقصى للسحب اليومي سواء من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وذلك بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في الفترة الحالية.

وأكد المصدر أن ذلك القرار المؤقت الذي اتخذه البنك المركزي اليوم بشأن وضع حد أقصى لعمليات السحب والإيداع من البنوك وماكينات الصراف الآلي، يأتي من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن الهدف الرئيسي هو تقليل تعامل المواطنين مع النقود الورقية من أجل محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى زيادة التعامل عن طريق الوسائل الإلكترونية المعروفة.

وشدد المصدر على أن هناك بعض الفئات المستثناة من ذلك القرار المؤقت للبنك المركزي المصري، حيث تمثلت هذه الفئات على النحو التالي:

عمليات الإيداع الحكومية المختلفة مثل الغاز أو الكهرباء أو البترول أو المياه.

عمليات السحب والإيداع الخاصة بالهيئة العامة للقوات المسلحة والشركات التابعة لها.

وأضاف أيضاً أن ذلك القرار يكمن الهدف الرئيسي منه تقليل التكدس وزحام المواطنين في كافة البنوك داخل مصر، وخاصة أثناء مواعيد صرف المعاشات في مطلع شهر أبريل المقبل، علماً بأن الزحام في البنوك قد يكون سبباً في تفشي فيروس كورونا في كافة أنحاء الجمهورية.

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