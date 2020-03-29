تعرف على كيفية صرف الشيكات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه بعد قرار الحد الأقصى

بات عدد كبير من المواطنين يتساءلون على مدار الساعات الماضية عن كيفية صرف الشيكات التي تزيد قيمتها عن مبلغ 10 آلاف جنيه من كافة البنوك داخل مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري اليوم الأحد المتمثل في وضع حد أقصى للسحب اليومي لتقليل حجم تداول العملات المالية حفاظاً على سلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد.

ولم يعد في إمكان أي مواطن سوى صرف مبلغ 10 آلاف جنيه فقط من البنك، وفي حالة كانت الشيك الذي يحمله تزيد قيمته عن ذلك، يجب عليه وقتها أن يختار واحدة من الخيارات التالية:

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فتح حساب بباقي المبلغ للعميل في البنك.

تحويل باقي المبلغ إلى حساب العميل في بنك آخر بدون عمولة.

تجزئة صرف الشيك على عدة أيام بدلاً من يوم واحد.

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