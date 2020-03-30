أسعار الذهب العالمية تنخفض بفعل إجراءات البنوك المركزية العالمية

شهدت أسعار أسعار الذهب العالمية تراجعا، اليوم، بفضل التدافع للحصول على سيولة من أجل تغطية خسائر الأسهم بسبب إجراءات البنوك المركزية؛ من أجل احتواء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضا، في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1612.60 دولار للأوقية، بعدما هبط 0.7% يوم الجمعة الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء، كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1643.70 دولار للأوقية.

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وأكد كبير محللي السوق لدى “سي.إم.سي ماركتس” مايكل مكارثي، أنه كلما تفاقم الموقف كلما حدث تعزيز الصلة بين الأسهم والذهب، أنه إذا حدث تدهورا اقتصاديا فإنه سيدفع الذهب للهبوط مع أسواق الأسهم.

وتراجعت الأسهم الأسيوية، بفعل مخاوف الإغلاق المرتبط بالتفشي قد يستمر لأشهر.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي، أعلنت أن الوباء دفع الاقتصاد العالمي صوب الركود، وإنه يجب الاستجابة بإنفاق ضخم لتجنب سلسلة الإفلاس.